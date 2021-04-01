Барнаульский вагоноремонтный завод снизил выручку в 2020 году в два раза

Барнаульский вагоноремонтный завод (ВРЗ, входит в группу «Талтэк») по итогам 2020 года снизил выручку до 5 млрд руб. В 2019 году она составила 10,4 млрд руб., следует из финансовой отечности компании. Чистая прибыль компании снизилась с 1,3 млрд руб. в 2019 году до 293 млн руб. в 2020 году.

ВРЗ, по данным «Талтэк», является одним из крупнейших промышленных предприятий Алтайского края. Специализируется на изготовлении и ремонте железнодорожного грузового подвижного состава и запасных частей. Завод вошел в группу в 2011 году. По итогам 2019 года завод произвел 2,8 тыс. вагонов, увеличив годовой объем производства на 35%.

Оксана Павлова