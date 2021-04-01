Председатель Чусовской ТИК назначена членом краевого избиркома

Членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса назначена председатель Чусовской ТИК Анна Юшкова. Указ об этом подписал и. о. губернатора Леонид Политов 30 марта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Анна Юшкова является одним из наиболее опытных председателей ТИК, работает в системе комиссий с 2007 года, а с 2012-го возглавляет Чусовской теризбирком. Ранее крайизбирком покинула Марина Ермашева, таким образом одно место в комиссии стало вакантным. При этом госпожа Ермашева продолжит работать в избирательной комиссии Перми на должности заместителя председателя.

По информации “Ъ-Прикамье”, госпожа Юшкова после перехода в краевую комиссию, вероятно, займет вакантное место члена крайизбиркома на постоянной основе. Эта ставка освободилась более года назад в связи с переходом Татьяны Любарской на должность секретаря крайизбиркома. По информации собеседников “Ъ-Прикамье”, замена Марины Ермашевой на Анну Юшкову — плановая ротация, инициированная председателем крайизбиркома Игорем Вагиным. Тем самым он планирует усилить работу по подготовке выборов в Госдуму и краевое заксобрание, а также по организации выборов в Пермскую думу.