Сотрудника красноярского отделения ВТБ заподозрили в торговле информацией о клиентах

В Красноярске по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника местного отделения ВТБ, которого подозревают в разглашении банковской тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили чекисты, с декабря 2019 года по февраль 2021 года клерк, имевший доступ к банковским базам данных, произвел не менее 150 незаконных доступов к файлам с информацией о клиентах ВТБ. При этом сведения о полусотне клиентах кредитного учреждения он продал. По данным источников “Ъ-Сибирь”, знакомых с материалами дела, под следствием оказался работник отдела по работе с проблемными активами, за информацию о каждом клиенте он получал от 1,5 до 10 тыс. руб. Покупателями информации могли быть участники группировки мошенников.

Илья Николаев