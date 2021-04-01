В Калифорнии в результате стрельбы погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в бизнес-комплексе города Ориндж (штат Калифорния), сообщает NBC News. Среди погибших есть ребенок.

Двое пострадавших доставлены в больницу с ранениями. Один из них, предположительно, и устроил стрельбу. О его личности и мотивах не сообщается. Полиция заявила, что ситуация стабилизировалась, «угрозы для населения нет».

На прошлой неделе при стрельбе в супермаркете в Колорадо погибли шесть человек. Стрельбу устроил выходец из Сирии гражданин США Ахмад аль-Исса. Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур.