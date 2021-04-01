Регоператоры по обращению с ТКО в Сибири получили 1 млрд рублей господдержки

Чтобы не допустить массовых банкротств регоператоров по обращению с ТКО в регионы Сибири было направлено более 1 млрд руб. господдержки. В период действия антиковидных мер большинству региональных операторов потребовалась дополнительная помощь, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

В то же время собираемость платежей за услуги по вывозу ТКО по сравнению с началом 2020 года в среднем по округу снизилась на 8%.

В настоящее время в Сибирском федеральном округе действует 31 региональный оператор. Количество жителей в округе, пользующихся услугой по вывозу мусора, увеличилось за два года с 75% до 90%.

Анна Егорова