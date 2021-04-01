Жизнь и смерть не будут прежними

Власти Татарстана не надеются, что смогут преодолеть негативное влияние COVID-19 на здоровье жителей региона в ближайшие три года. Согласно государственному заданию Кабмина республики, смертность населения к 2023 году может сохраниться на более высоком уровне, чем была в 2019 году. Из-за пандемии чиновники также пересмотрели прогнозы по ожидаемой продолжительности жизни татарстанцев. Так, еще год назад планировалось, что по итогам 2021 года она составит почти 77 лет. Но теперь, как сказано в госзадании, планка снижена более чем на четыре года — до 72,8 года.



Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане по итогам 2021 года должна составить 72,83 года. Такая задача ставится чиновникам в государственном задании Кабмина республики, утвержденном премьер-министром Алексеем Песошиным. Согласно документу, прогнозируется, что жители Татарстана станут жить дольше по сравнению с 2020 годом, когда ожидаемая продолжительность жизни составила (по оценке) 72,28 года. Вместе с тем запланированный показатель существенно ниже уровня 2019 года. Тогда ожидаемая продолжительность жизни составляла 75,03 года.

Достичь показателей, которые были в республике до пандемии COVID-19, по всей видимости, не удастся в течение трех ближайших лет. Госзаданием установлено, что в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни татарстанцев должна вырасти лишь до 73,4 года, а в 2023 году — до 73,95 года. Стоит отметить, что год назад власти республики ставили более высокие цели министерству здравоохранения: в 2020 году чиновники должны были обеспечить ожидаемую продолжительность жизни до 75,98 года, в 2021 году — 76,71 года, а в 2022 году — до 77,43 года. Во время пандемии Кабмин вынужден был вносить изменение в государственное задание.

Такая же ситуация обстоит с ожидаемым уровнем смертности в регионе. В 2019 году смертность составила 11 тыс. человек на 100 тыс. населения. Однако в 2020 году на фоне распространения коронавируса этот показатель достиг 13,9 тыс. человек на 100 тыс. населения. В госзадании установлено, что в ближайшие три года смертность будет значительно выше, чем было до пандемии, хотя и будет постепенно снижаться. К концу 2021 года смертность прогнозируется на уровне 13,4 тыс. на 100 тыс. населения, в 2022 году — 13,2 тыс., а в 2023 году — 13 тыс. Год назад госзаданием ставилась задача сохранить уровень смертности в регионе на уровне 11,1 тыс. (но прогноз также в итоге был увеличен).

Напомним, что Татарстан наряду с Чечней и некоторыми другими северокавказскими регионами оказался в числе лидеров по росту избыточной смертности в 2020 году во время пандемии COVID-19. За прошедший год в республике умерли 54,3 тыс. человек. Это на 11,6 тыс. смертельных случаев больше, чем по итогам 2019 года, когда число умерших составляло 42,7 тыс. Рост смертности составил 27,1%. При этом в целом в России смертность выросла на 18%, а в Приволжском федеральном округе — на 22,1%. В то же время Татарстан демонстрировал одни из самых низких показателей по заражению COVID-19. На вчерашний день в республике вирус выявили менее чем у 20 тыс. человек, это всего 0,5% населения. Официально от коронавируса умерли 420 жителей.

Такую ситуацию власти Татарстана связывают с сокращением плановой помощи во время пандемии. «Люди не могли получать плановую помощь, находились в замкнутом пространстве»,— говорил ранее президент республики Рустам Минниханов. Его пресс-секретарь Лилия Галимова поясняла „Ъ“, что «изначально показатели смертности в республике были весьма низкими» и даже на фоне пандемии остаются ниже, чем у соседних субъектов (у Марий Эл — 14,1 тыс. на 100 тыс. населения, а у Башкирии — 14,8 тыс.). Комментарий по поводу показателей государственного задания на ближайшие три года получить в министерстве здравоохранения Татарстана не удалось: на запрос „Ъ“ ответ вчера не поступил.

«Уменьшение средней продолжительности жизни может произойти от целого ряда факторов, государственное задание или цели, анонсируемые правительством, при этом не всегда могут точно соотноситься с реальным положением дел»,— говорит главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. По его словам, ситуация будет зависеть «как от экономической составляющей, так и от условий жизни, качества медицинского обслуживания и окружающей среды». «Безусловно, пандемия коронавируса внесла и свои коррективы, что могло оказать влияние на понижение общей планки средней продолжительности жизни к 2023 году. Даже если граждане переболели коронавирусом, это не говорит о том, что они вышли из группы риска, поскольку COVID-19 дает серьезные осложнения на здоровье и является причиной обострения хронических заболеваний»,— указывает он. Эксперт не исключает, что в дальнейшем власти могут увеличить планку госзадания, если удастся повысить доступность медицинского обслуживания и снизить темпы распространения коронавируса.

Кирилл Антонов