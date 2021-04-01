Коммунисты ответят за помощников

Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев, исключенный из фракции КПРФ, попросил прокуратуру проверить руководство столичного горкома партии на предмет организации коррупционной схемы по выводу средств из бюджета Мосгордумы. Он считает, что глава горкома Валерий Рашкин совершил действия, подпадающие под статью УК о мошенничестве, по которой ранее был осужден другой депутат от КПРФ Олег Шереметьев. Господин Рашкин видит за этими заявлениями руку властей, пытающихся рассорить оппозицию, а юрист полагает, что доказать вину коммуниста по этому составу будет весьма сложно.

В обращении к прокурору Москвы Денису Попову Дмитрий Локтев отмечает, что в положении о фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) содержится ряд противозаконных пунктов. Например, один из них требует от депутатов, даже не получающих зарплату, «укреплять материальную базу московского отделения КПРФ». «Полномочий по укреплению материальной базы Московской городской организации КПРФ и иных организаций в нормативных актах города Москвы не закреплено»,— подчеркивает господин Локтев. По его мнению, подобные требования «содержат в себе признаки нарушения антикоррупционного законодательства».

На своей странице в Facebook Дмитрий Локтев указал и конкретного нарушителя, заявив, что глава московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин использовал свое положение для вывода средств из бюджета МГД. «По указаниям Валерия Рашкина кандидаты, выдвигающиеся в МГД по одномандатным округам, обязаны были "отдать" в горком две ставки государственных помощников,— написал депутат.— Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ. Это схема по выведению бюджетных средств из бюджета города Москвы в пользу Московской городской организации КПРФ».

«Использование Валерием Федоровичем Рашкиным своего положения при создании схемы имеет признаки действий, подпадающих под ст. 159 ч. 4 УК РФ, по которой ранее был осужден наш товарищ Олег Шереметьев»,— считает господин Локтев. Напомним, в октябре 2020 года господин Шереметьев был признан виновным в присвоении более 2 млн руб. премий, выписанных его помощникам, и приговорен к четырем годам колонии условно.

Депутаты МГД Дмитрий Локтев и Елена Шувалова были исключены из фракции КПРФ 9 марта шестью голосами против четырех. Ранее оба лишились и партбилетов. В Facebook госпожа Шувалова написала, что ее обвинили в невыполнении обязательств по оформлению помощников, направляемых партией, и по уплате «партийного максимума»: «Направляемые мне кандидатуры помощников сразу заявляли, что в МГД работать не будут, с обращениями граждан работать не умеют. Я достаточно юридически грамотный человек, чтобы понять, что это провокация».

Депутат МГД от КПРФ Евгений Ступин сказал “Ъ”, что тоже получил строгий выговор за непредставление в горком двух ставок помощников (премиальный фонд на четырех возможных помощников депутата МГД составляет около 600 тыс. руб.). «На первый год я заключил такой контракт, полагал, что помощники будут работать у меня, но они не успевали,— рассказал господин Ступин.— Сейчас у меня трое помощников, один из горкома, но я сам его выбрал, и он работает у меня».

Руководитель фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин с обвинениями не согласен. «Каждый депутат оформляет себе четырех помощников и сам решает, кого оформлять,— пояснил он “Ъ”.— А Локтев, обвиняя Валерия Федоровича, занимается обычной клеветой. Бессовестный человек. Он просто мстит партии за то, что его изгнали из рядов КПРФ и из фракции».

Сам Валерий Рашкин так прокомментировал “Ъ” историю с запросом в прокуратуру: «Все эти "скандалы, интриги, расследования" из серии "О ужас, эта партия рвется к власти", "Представляете, они назначают помощниками депутатов членов и активистов партии", "Ничего себе, КПРФ — единственная партструктура, которая в состоянии обеспечить стабильное поступление взносов от членов партии и поэтому в критический момент сможет даже выжить без госфинансирования". Вы предлагаете это серьезно обсуждать? Лично мне четко видится в этом предвыборном разгоне главный бенефициар. Судите сами: у оппозиции в Москве реальный шанс выиграть предстоящие выборы (в Госдуму.— “Ъ”). Единственный вариант для власти не допустить такого сценария — раздробить и рассорить ее. А теперь, внимание, "вопрос на миллион": в чьих интересах и с чьей подачи поднимается весь этот жалобный вой на пустом месте?»

Теоретически начисление денежных средств в пользу «мертвых душ» может быть квалифицировано по ст. 159 или ст. 160 (растрата) УК, пояснил “Ъ” адвокат Андрей Гривцов: «Но для такой квалификации необходимо установить, что люди, которым начислялась зарплата, не выполняли обязанности, распорядитель бюджета об этом знал и имел корыстную заинтересованность. Например, присваивал зарплату или передавал в пользу третьих лиц. В данном случае я не уверен, что речь идет об этом, ведь фактически помощники работали, просто на них возлагалась функция участия в других партийных делах». Что же касается премий, то вопрос в том, насколько добровольно с них делались отчисления в партийный фонд и были ли эти отчисления либо речь идет лишь о просьбах, добавляет юрист. «Если таких отчислений не было, не было угроз, обмана для их выплат, то и говорить о наличии какого-либо преступления вряд ли возможно»,— отметил он.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова