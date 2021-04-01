В Петербурге владельца банковского портала осудили за вымогательство у Россельхозбанка

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима владельца банковского портала finnews.ru Владимира Шевченко. Его признали виновным в вымогательстве у Россельхозбанка. Владельца портала освободили от фактического отбытия наказания с учетом времени, которое он провел под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий.

«Суд назначил наказание Шевченко в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением в сети "Интернет" информационно-аналитических материалов, связанных с финансово-экономической деятельностью банков и банковских учреждений сроком на два года»,— сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Генеральный директор ООО «ФинНьюс» — Владимир Шевченко. Он также является владельцем и администратором сайта www.finnеws.ru, на котором размещается информация, связанная с деятельностью банков и их руководителей.

По данным следствия, с июля 2017 по февраль 2018 года Шевченко опубликовал на своем сайте негативную информацию о деятельности Россельхозбанка. После этого он потребовал от банка выплачивать ему до конца 2018 года по 50 тыс. руб. каждый месяц, иначе он продолжит публикации. Затем Шевченко потребовал 1,2 млн руб., предложив рассрочку на два года, с учетом первого перечисления в 600 тыс. руб. в срок до 15 марта 2018 года. 13 марта 2018 года между банком и ООО «ФинНьюс» был заключен договор о предоставлении информационных услуг в интернете, на основании которого на счет компании было перечислено 600 тыс. руб.

На Шевченко было заведено уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Оно было передано в суд в феврале 2019 года.