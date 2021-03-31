Производство богемского стекла переберется на Кубань

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Производство планируется создать не на пустом месте. В 2013 году компания «Кристалекс» открыла в Тихорецком районе предприятие по декорированию чешского стекла и фарфора. В 2019 году губернатор Вениамин Кондратьев во время своего визита в Чешскую Республику провел переговоры с руководством «Кристалекса», на которых чешская сторона заявила о намерении расширить представительство на Кубани: не только декорировать, но и производить стекло. Нынешняя встреча Александра Руппеля с гендиректором компании Янушем Томашем закрепила достигнутые договоренности. По словам руководителя компании «Кристалекс», в создание замкнутого цикла производства компания готова инвестировать порядка 2 млрд рублей.

Как отметил заместитель главы Кубани, в крае особое внимание уделяется развитию отдельных отраслей промышленности. Производство стекла имеет перспективы на российском рынке и обладает высоким экспортным потенциалом. «В этом отношении край уникален: такого количества экспортных ворот нет, наверное, больше ни в одном субъекте страны. У нас созданы все необходимые условия для реализации таких проектов, включая широкий спектр региональных мер господдержки»,— рассказал Александр Руппель.

По словам руководителя департамента промышленной политики Ивана Куликова, присутствовавшего на встрече, ведомство готово ходатайствовать перед Федеральным фондом промышленности о предоставлении льготного займа для реализации проекта. По итогам встречи вице-губернатор края дал поручение департаменту промышленной политики совместно с департаментом инвестиций и развития МСП составить «дорожную карту» по реализации проекта.

Проекты, подобные чешскому, имеют шанс попасть в реестр одобренных инвестиционных проектов. Для этого им необходимо заручиться решением экспертной межведомственной инвестиционной комиссии. Как сообщили в департаменте инвестиций региона, объем вкладываемых средств в этом случае должен быть не менее 500 млн рублей. Для инвесторов, реализующих одобренные проекты, на уровне региона предоставляется льготная ставка по налогу на имущество организаций: в течение пяти лет она составляет 0,1%. В рамках краевой госпрограммы компания может рассчитывать и на компенсацию 10% затрат на реализацию проекта.

Кроме того, такие проекты оказываются на сопровождении департамента инвестиций края. После подписания соглашений по каждому из них разрабатывается план. Специалисты департамента отслеживают ход реализации проектов на каждом из этапов, а в случае возникновения трудностей подключаются к оперативному их решению. Как пояснили в ведомстве, проект «Кристалекса» уже имеет земельное обеспечение: инвестором подобран участок в Тихорецком районе.

Как ранее сообщил СМИ руководитель департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев, в крае сейчас реализуется более пятидесяти одобренных и стратегических инвестиционных проектов. В 2019—2020 годах подобный статус получили восемнадцать проектов с общим объемом капитальных вложений более 63 млрд рублей, что превышает показатель за период с 2017 по 2018 год на 27%. По словам Василия Воробьева, всего в экономику Краснодарского края в 2021 году планируется привлечь около 480 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Внимание — качеству

Вице-губернатор Александр Руппель провел переговоры с руководством чешской компании «Кристалекс»

Организацию торговли возле транспортных магистралей Кубани обсудили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел вице-губернатор Александр Руппель. По его словам, придорожные ярмарки — важная составляющая индустрии гостеприимства в Краснодарском крае. «По автодорогам на курорты Кубани едут отдыхающие со всех регионов страны, плюс транзитный транспорт в Крым. Во всей России кубанская сельхозпродукция — синоним качества и экологичности, поэтому наша задача — не допустить появления на придорожных рынках сомнительных товаров»,— акцентировал внимание вице-губернатор.

Как было отмечено в ходе совещания, один из способов улучшения качества продукции на прилавках — участие производителей в конкурсе «Сделано на Кубани». Напомним: присвоение регионального знака качества открывает доступ к целому ряду преференций, в числе которых предоставление займов по пониженной ставке, получение услуг краевых фондов, продвижение продукции на краевых и федеральных ярмарках и выставках, а также визуальное обозначение на полках объектов розничной торговли.

Как отметил руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, в нынешнем сезоне планируется организовать работу 313 придорожных ярмарок, тридцать восемь из них организуют представители Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Более 76% торговых мест на всех придорожных ярмарках занимают представители ЛПХ и КФХ.

В Краснодарском крае работа по организации и проведению придорожных ярмарок идет на постоянной основе. С 2015 года их количество увеличилось на 35%. А объем реализованной сельхозпродукции только за прошлый год превысил 11 тысяч тонн.

Школьники получат работу

На заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством заместителя главы региона Анны Миньковой обсудили вопросы временного трудоустройства подростков в летний период

Как отметил в своем докладе министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, в текущем году планируется охватить трудовой занятостью 10% подростков региона — это порядка 24 тыс. ребят. Годом ранее временную работу получили около 23 тыс. подростков. Как правило, они трудятся в школах, парках, домах культуры, молодежных центрах, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в других учреждениях.

«Несмотря на пандемию, в прошлом году нам удалось не допустить серьезного снижения показателя. Трудоустройство в подростковом возрасте во многом определяет выбор будущей профессии. Детям нравится пробовать свои силы, они примеряют новую социальную роль сотрудника»,— отметила Анна Минькова.

Особое внимание на заседании комиссии было уделено безопасности на рабочих местах. Как доложил министр труда и социального развития, в условиях ограничительных мер в 2020 году выработана новая форма занятости подростков: дистанционная работа на дому. «Например, в Тихорецком районе ребята размещали информацию в социальных сетях о работе домов культуры, в Белореченском районе на дому собирали упаковочные изделия»,— рассказал Сергей Гаркуша.

По его словам, в связи с тем, что большинство работодателей — это муниципальные предприятия и учреждения, финансировать создание рабочих мест — обязанность администраций районов. Однако на сегодняшний день не все муниципальные образования эту задачу выполняют. Среди отстающих Калининский, Лабинский, Ленинградский, Новокубанский, Отрадненский районы.

«Если есть такие обязательства перед подростками, их необходимо выполнять. Особенно это касается недотационных районов. Обеспечение занятости детей — это еще и мера профилактики преступности в молодежной среде. К этой работе нельзя относиться формально»,— отметила Анна Минькова.

На совещании также обсудили возможные формы поощрения подростков за активность на работе. Один из вариантов — приобретение путевок в здравницы за счет предприятий. Также заместитель главы региона наградила школьников — призеров и победителей краевого конкурса детских творческих работ «Я выбираю безопасный труд».

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края