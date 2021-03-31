В Петербурге на 11% выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

По данным на 31 марта в Петербурге на 11% выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19, по сравнению с 24 марта.

По данным межведомственной комиссии по противодействию распространению коронавируса, на 17,48 % снизилось число регистрации новых случаев COVID-19. На 6,37 % снизилось число пациентов с активной фазой заболевания.

В настоящее время в петербургских стационарах для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 5 347 коек, из них свободны 16,4 %. На ИВЛ находятся 169 человек.

Напомним, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 715 новых случаев коронавируса.