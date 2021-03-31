СУМЗ за год получил 3,2 млрд рублей чистой прибыли

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ, входит в УГМК) по итогам 2020 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере более 3,22 млрд руб., следует из отчета компании. В 2019 году предприятие получило убыток на сумму более 507,9 млн руб.

Выручка предприятия в 2020 году составила более 42,6 млрд руб., что на 10 млрд меньше, чем в предыдущем году. Согласно отчету, себестоимость продаж сократилась с 46,7 до 32,2 млрд руб. Валовая прибыль предприятия выросла в два раза — до 10,3 млрд руб. Прибыль от продаж предприятия возросла в 9,1 раза и составила более 6,1 млрд руб. Это произошло за счет увеличения объемов реализации черновой меди и серной кислоты, а также из-за роста цен на катоды, катанку и драгметаллы, говорится в отчете.

За 2020 год СУМЗ на 7,2% увеличил объемы производства по черновой меди. Как следует из отчетной документации, выпуск золота в черновой меди сократился на 24,8% до 4,6 тыс. кг, серебра — на 27,3% до 51,4 тыс. кг. «Снижение выпуска золота и серебра в черновой меди обусловлено снижением содержания в исходном сырье»,— говорится в отчетности.

Среднеуральский медеплавильный завод специализируется на выплавке меди из первичного сырья и производстве из отходящих металлургических газов серной кислоты. С 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В производственную структуру предприятия входят обогатительная фабрика, медеплавильный цех и цех серной кислоты. Производит до 150 тысяч тонн черновой меди в год.

Михаил Мананников