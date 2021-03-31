Ярославского журналиста в суде оштрафовали за пост о коронавирусе

В Ярославле суд оштрафовал шеф-редактора региональной редакции Regnum Алексея Яковлева на 30 тыс. руб. за пост в Telegram-канале, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией в начальном периоде пандемии. Пост был размещен 1 апреля 2020 года. О решении, принятом мировым судьей Ленинского района Ярославля Марией Шахановой, рассказал на своей странице в Facebook сам Алексей Яковлев.

Журналист был оштрафован по административному делу по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). По этой статье 30 тыс. руб. является минимальным штрафом для граждан. Максимальное наказание установлено в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

По словам журналиста, в суде посчитали заведомо недостоверной информацией, в частности, его высказывание о том, что «ярославским врачам и медработникам предлагается выполнять свои обязанности в условиях риска заразиться коронавирусом за стандартные оклады (у медсестры — 22 тыс.)».

Господин Яковлев рассказал, что в его отношении через некоторое время после публикации поста сотрудниками регионального УМВД России был составлен административный протокол, который направили на рассмотрение в суд. Мировым судьей Некрасовского района в январе 2021 года было принято решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

В УМВД обжаловали решение мирового судьи Некрасовского района. После этого дело направили на повторное рассмотрение.

Антон Антонов