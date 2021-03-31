Владимир Путин поздравил Свердловский краеведческий музей со 150-летием

Президент Владимир Путин поздравил коллектив Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ) с 150-летием, сообщил региональный департамент информационной политики. В поздравлении президент отметил, что музей «пользуется широким общественным признанием как крупный культурный, образовательный, просветительский центр Урала и всей страны».

«Важно, что нынешний коллектив достойно продолжает замечательные традиции предшественников, вносит весомый вклад в сохранение и популяризацию нашего уникального исторического, художественного, духовного наследия, отечественной научной, инженерно-технической мысли. Вы неустанно пополняете музейные коллекции, активно взаимодействуете с известными музеями России и мира, проявляете искреннюю заботу о воспитании молодых специалистов — ученых, реставраторов, искусствоведов, краеведов, предоставляете им прекрасную возможность освоить азы профессии, получить ценные знания и опыт»,— говорится в поздравлении.

Свердловский областной краеведческий музей имени Онисима Клера был основан в январе 1871 года членами Уральского клуба любителей естествознания (УОЛЕ). На официальном сайте музея указано, что он имеет 18 музейно-выставочных площадок. Среди них: музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл», музей истории и археологии Урала, музей природы Урала, музей радио имени А. С. Попова, художественный музей Эрнста Неизвестного. В фондах СОКМ свыше 745 тыс. артефактов. Одним из ключевых является Большой Шигирский идол – пятиметровая деревянная скульптура возрастом свыше 11,5 тыс. лет.

Михаил Мананников