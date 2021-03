Дизлайки рискуют уйти в тень

YouTube начнет скрывать дизлайки, но пока только в рамках эксперимента. Компания объявила, что тестирует новые интерфейсы. В них пользователь не увидит, какое количество зрителей негативно оценили ролик. Сама возможность поставить дизлайк сохранится, но видеть их количество будет только автор.



???? In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx