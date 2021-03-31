Дизлайки рискуют уйти в тень

YouTube начнет скрывать дизлайки, но пока только в рамках эксперимента. Компания объявила, что тестирует новые интерфейсы. В них пользователь не увидит, какое количество зрителей негативно оценили ролик. Сама возможность поставить дизлайк сохранится, но видеть их количество будет только автор.



???? In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Для чего это нужно? В компании рассказали, что разрабатывают такую возможность из-за жалоб блогеров. Они страдают от скоординированных кампаний, в которых пользователи массово ставят негативные оценки к их видео. Публичный счетчик влияет на их благополучие, заявили в YouTube. Блогер Александр Горбунов, известный в интернете как Сталингулаг, в беседе с “Ъ FM” раскритиковал такой подход:

«Политика YouTube, проводимая в последнее время, мне неблизка. Компания пытается создать какой-то утопичный мир, где все хорошо. И истинные мотивы скрытия дизлайков в том, что они хотят, чтобы люди не испытывали каких-то неприятных эмоций, чтобы на платформе были исключительно кошечки, собачки, все было прекрасно, и не было возможности выразить свое мнение. Если человеку не нравится видео, он имеет право поставить дизлайк, и другие тоже должны видеть, что это видео не пользуется популярностью.

У YouTube такое отношение, как будто зритель — это умственно отсталый человек, за которым нужно ухаживать как за комнатным растением, чтобы, не дай бог, он не испытывал негативных эмоций».

У блогеров и сейчас есть возможность скрыть счетчик дизлайков, правда, в таком случае придется скрыть и количество положительных оценок. Новая политика YouTube вряд ли повлияет на поведение пользователей, уверен руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов:

«Что касается продвижения ролика, на самом деле одинаково хорошо влияет и лайк, и дизлайк. Все равно YouTube считает это активностью и все суммирует — чем больше реакций, тем выше ролик в выдаче. Что касается удобства для владельца канала, оно несомненное: визуально это не будет создавать некий отрицательный фон. Хотя, если говорить откровенно, очень мало людей обращают внимание на количество лайков, дизлайков, читают чужие комментарии. Обычный человек сам “общается” с роликом, смотрит его, если хочет, оставляет реакции. Поэтому количество позитивных и негативных оценок не так уж сильно влияет на восприятие».

В самой компании заявили, что отзывы зрителей остаются важной частью YouTube, и планов полностью убирать кнопку дизлайка у платформы нет.

Иван Якунин