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Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ   |  купить фото

Дизлайки рискуют уйти в тень

Почему YouTube решил провести эксперимент с сокрытием негативных оценок к роликам

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YouTube начнет скрывать дизлайки, но пока только в рамках эксперимента. Компания объявила, что тестирует новые интерфейсы. В них пользователь не увидит, какое количество зрителей негативно оценили ролик. Сама возможность поставить дизлайк сохранится, но видеть их количество будет только автор.


Для чего это нужно? В компании рассказали, что разрабатывают такую возможность из-за жалоб блогеров. Они страдают от скоординированных кампаний, в которых пользователи массово ставят негативные оценки к их видео. Публичный счетчик влияет на их благополучие, заявили в YouTube. Блогер Александр Горбунов, известный в интернете как Сталингулаг, в беседе с “Ъ FM” раскритиковал такой подход:

«Политика YouTube, проводимая в последнее время, мне неблизка. Компания пытается создать какой-то утопичный мир, где все хорошо. И истинные мотивы скрытия дизлайков в том, что они хотят, чтобы люди не испытывали каких-то неприятных эмоций, чтобы на платформе были исключительно кошечки, собачки, все было прекрасно, и не было возможности выразить свое мнение. Если человеку не нравится видео, он имеет право поставить дизлайк, и другие тоже должны видеть, что это видео не пользуется популярностью.

У YouTube такое отношение, как будто зритель — это умственно отсталый человек, за которым нужно ухаживать как за комнатным растением, чтобы, не дай бог, он не испытывал негативных эмоций».



У блогеров и сейчас есть возможность скрыть счетчик дизлайков, правда, в таком случае придется скрыть и количество положительных оценок. Новая политика YouTube вряд ли повлияет на поведение пользователей, уверен руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов:

«Что касается продвижения ролика, на самом деле одинаково хорошо влияет и лайк, и дизлайк. Все равно YouTube считает это активностью и все суммирует — чем больше реакций, тем выше ролик в выдаче. Что касается удобства для владельца канала, оно несомненное: визуально это не будет создавать некий отрицательный фон. Хотя, если говорить откровенно, очень мало людей обращают внимание на количество лайков, дизлайков, читают чужие комментарии. Обычный человек сам “общается” с роликом, смотрит его, если хочет, оставляет реакции. Поэтому количество позитивных и негативных оценок не так уж сильно влияет на восприятие».

В самой компании заявили, что отзывы зрителей остаются важной частью YouTube, и планов полностью убирать кнопку дизлайка у платформы нет.

Иван Якунин


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