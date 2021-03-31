В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

Минздрав Татарстана сообщил еще о трех случаях смерти от COVID-19 в регионе. Речь идет о двух женщинах 1932 и 1937 годов рождения, а также мужчине 1964 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в министерстве.

В результате к 31 марта число умерших среди инфицированных коронавирусом жителей республики достигло 420 человек.

Всего в Татарстане выявили 19 420 случаев коронавируса.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"