Уроки Березовского

В Свердловской области в этом году может начаться строительство первого соцобъекта по 224-ФЗ о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Как стало известно “Ъ-Урал”, группа компаний Brozex депутата заксобрания Вячеслава Брозовского направила губернатору Евгению Куйвашеву предложение построить школу по ГЧП в Березовском. Банковскую гарантию для этого предоставил Сбербанк, который готов профинансировать 80% проекта. Общий объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд руб. Власти ожидали частных инициатив в этой сфере последние два года, однако банки и застройщики заявляли о невыгодности участия в таких проектах. Эксперты считают, что отношение к ГЧП может поменяться после принятия в феврале этого года решения о софинансировании расходов региона и частного инвестора из федерального бюджета.



О том, что Brozex 23 марта направил губернатору Евгению Куйвашеву предложение о строительстве школы в Березовском в рамках ГЧП, “Ъ-Урал” рассказали в Свердловском отделении Сбербанка. Для этого кредитная организация предоставила компании банковскую гарантию о финансировании проекта. Планируемое учебное заведение рассчитано на 825 мест, оно станет частью социальной инфраструктуры жилого микрорайона «Уют-Сити» (застраивает Brozex). Стоимость строительства школы предварительно оценивается в 1,1 млрд руб. В пресс-службе банка рассказали, что Brozex вложит в проект 20% от общей суммы, остальные 80% — банковское финансирование при участии Сбербанка.

После того как строительство будет завершено, инвестор принимает на себя обязательство по техническому обслуживанию школы в течение пяти лет. За это время областной бюджет рассчитается с банком и инвестором, пояснили в Сбербанке.

Предложение застройщика должно быть рассмотрено в течение месяца. Подписать все документы с правительством области компания планирует в течение полугода и до конца года выйти на строительную площадку, рассказал “Ъ-Урал” господин Брозовский. «Сегодня в Березовском сложная ситуация со школами. Поэтому мы, понимая, что нам не дождаться очереди по федеральной программе или по областной, идем на такие инвестиции»,— пояснил он.

Как рассказал “Ъ-Урал” собеседник в правительстве региона, это первая частная инициатива, предложенная по 224-ФЗ («О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве»). Власти с 2018 года обсуждали с застройщиками и банками такое взаимодействие, но «все были готовы только на словах», пояснил собеседник.

«Вопросы государственно-частного сотрудничества и привлечения инвестиций при строительстве школ губернатор регулярно поднимает на встречах с застройщиками. В результате с предложением о реализации такого проекта в городе Березовский выступила компания Brozex, интерес к такому формату проявил еще ряд участников рынка»,— рассказали в департаменте информполитики. Кроме того, там отметили, что в настоящее время более 20 заявок Свердловской области проходят отбор в Минпросвещения России для утверждения в качестве проектов инвестиционного сотрудничества.

Механизм ГЧП предполагает, что частный партнер (застройщик) выполняет проектные работы, проходит госэкспертизу, строит здание и осуществляет техническую эксплуатацию объекта в течение оставшегося срока соглашения. После сдачи объекта в эксплуатацию областные власти в течение установленного срока (5–10 лет) компенсируют равными платежами затраты. По завершении срока соглашения застройщик передает здание в собственность государству. Из-за длинных инвестиций, нестабильной экономики и отсутствии очевидной выгоды, от участия в таких проектах отказывались как банки, так и застройщики.

Ранее руководитель службы по работе с госсектором банка «Открытие» Евгений Лазаренко пояснял “Ъ-Урал”, что в проектах ГЧП инвесторы хотят получать не только возвратность своих средств, но и доходность на вложенный капитал, так как они замораживают деньги на длительный период. По его мнению, на уровне региона необходимо закреплять порядок возмещения инвестиций по проектам создания социальной инфраструктуры (школы, детсады и т.п.) на условиях ГЧП.

Впрочем, Сбербанк объяснил свое участие в проекте его высокой социальной значимостью, а также заинтересованностью в работе с застройщиками, которые занимаются комплексным освоением территории. «Сбербанк предоставляет не только финансовую, но и консультационную поддержку. Наши эксперты помогают анализировать проекты, структурировать их, разрабатывать необходимую документацию. Наша цель — стать банком первого выбора при реализации проектов ГЧП»,— рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

По его словам, доход при реализации проектов ГЧП банк получает в виде процентов от выданного кредита, а также привлечения клиентов на комплексное обслуживание.

Заместитель директора АО «Корпорация “Атомстройкомплекс”» Александр Копылов считает, что строительство социальной инфраструктуры в рамках ГЧП является для застройщиков не источником прибыли, а возможностью ускорить появление объектов в новых жилых кварталах. По его словам, в прошлом году «Атомстройкомплекс» внес на рассмотрение в правительство предложение по строительству первой в регионе школы №41 в Верх-Исетском районе в рамках трехстороннего концессионного соглашения (115-ФЗ) между банком (участвует Сбербанк), застройщиком и правительством, заключаемого сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза длится три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Еще семь лет длится эксплуатационная фаза, в течение которой происходит поэтапное возмещение инвестированных партнерами средств из бюджета области. В настоящий момент идет согласование условий, рассказал господин Копылов.

По его мнению, главный сдерживающий фактор в строительстве социальных объектов в рамках ГЧП — отсутствие наработанной практики. Однако после успешного старта реализации первого проекта

«Атомстройкомплекс», по словам Александра Копылова, готов взять в реализацию по схеме ГЧП строительство 18 школ в Свердловской области с вводом 20 625 новых мест до 2025 года.

Это позволит, в том числе, ускорить работу в рамках нового закона о комплексном развитии территории (КРТ), уверен он.

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников считает, что отношение к ГЧП может поменять принятое в феврале этого года постановление правительства РФ №247, согласно которому федеральный бюджет может серьезно софинансировать расходы региона и частного инвестора при входе в подобный проект по строительству школ. «Мы глубоко изучаем эту инициативу совместно с коллегами из Сбербанка и в апреле готовимся провести соответствующее совещание сначала на уровне главы города, чтобы попытаться придать новый импульс этой работе и все-таки запустить по меньшей мере несколько подобных проектов. Сегодня введение частно-государственного партнерства — наиболее острая задача, с одной стороны, и наиболее реалистичный инструмент — с другой»,— рассказал господин Трапезников.

По словам старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, различия между концессионным соглашением и ГЧП сводятся лишь к тому, что в концессионных отношениях построенный объект должен оставаться в публичной собственности (государства или муниципалитета), а в рамках ГЧП он может быть передан в частную собственность.

«Субъективно закон о концессионном соглашении относительно более привычен для участников гражданского оборота, поскольку действует с 2005 года, закон о ГЧП принят на 10 лет позже. Но если оценивать в целом риски реализации концессии и ГЧП в текущих экономических условиях, я бы сказал, что никакой существенной разницы между этими инвестиционными схемами нет. Российские суды, как правило, разрешают в пользу бюджета и споры из договоров коммерческой концессии, и споры в рамках ГЧП. В отсутствие независимых судов, способных объективно разрешать споры с государством, способ оформления инвестиционных отношений, на мой взгляд, непринципиален»,— отметил господин Речкин.

Мария Игнатова, Татьяна Дрогаева