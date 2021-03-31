Кубань за два месяца снизила ввод жилья на 20%

Краснодарский край в январе-феврале 2021 года снизил объемы ввода жилья на 20,4% или до 413 тыс. кв.м по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата.

В целом по России объем жилищного строительства за два первых месяца 2021 года вырос на 13% - до 11,2 млн кв.м.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре объемы многоэтажного жилого строительства стали самыми низкими с 2012 года. В 2020 году было начато строительство 1,4 млн кв. м, что на 27% ниже, чем годом ранее. Эксперты связывают это с тем, что с рынка ушли небольшие застройщики, которые не справились с новыми повышенными требованиями к инфраструктуре, переходом на проектное финансирование и пр.

Наталья Решетняк