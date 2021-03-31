Животным подготовили COVID-вакцину

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат «Карнивак-Ков» разработали ученые Федерального центра охраны здоровья животных. Испытания вакцины начались в октябре прошлого года. Ожидается, что массовое производство уникальной разработки может начаться уже в апреле, заявил заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков.

По его словам, вакцина уже доступна для заказа: «Животные подразделяются на тех, кто более восприимчив к данному вирусу и менее. Мы проводили предклинические испытания на хорьках. Когда мы убедились, что вакцина прошла все необходимые испытания, мы приступили к исследованиям на восприимчивых животных — это кошки, пушные звери.

В первую очередь препарат направлен на хозяйства, которые занимаются разведением животных.

Как показал международный опыт, у пушных зверей в прошлом году были вспышки заболевания коронавирусом в Дании, Нидерландах, что привело к достаточно большим экономическим последствиям. Кроме того, вакцину можно вводить и домашним животным. Мы установили, что необходимый уровень антител держится до шести месяцев, эффективность препарата мы оцениваем в 90% и более».

Две дозы «Карнивак-Ков» будут стоить 588 руб. Как и в случае со многими препаратами для людей, инъекции вводятся с разницей в 21 день. В Россельхознадзхоре подчеркивают, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных. Будет ли востребован препарат? Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов уверен, что в ближайшее время ожидать интереса к препарату не стоит. По его словам, эта разработка на перспективу: «Пока позиция международного сообщества заключается в том, что вакцинация животных нецелесообразна. С одной стороны, на данный момент они не являются источником заражения для человека, с другой — вакцина в большинстве случаев не защищает от вируса, а всего лишь снижает тяжесть течения заболевания. Кроме того, существуют риски, что из-за привитых животных вирус может мутировать, и куда он дальше будет передаваться — вопрос открытый. В связи с отсутствием какой-то острой необходимости, пока решение по вакцинации не принято.

В Российской Федерации порядок применения вакцины определяется законодательно: такого заболевания, как COVID-19, у животных у нас в стране юридически нет. В связи с этим нет правил, определяющих порядок применения вакцины. Наверное, в настоящее время даже с юридической точки зрения ее применение является необоснованным. Опять же потом потребуется различать животных привитых от инфицированных, что на фоне вакцинации становится очень сложной задачей. Поэтому пока что практическое применение прививки — это наверное, все-таки перспектива. Разработка шла свыше одного года, и, конечно, хорошо то, что препарат создан.

Если необходимость в прививке появится, будет инструмент, который позволит контролировать ситуацию.

Но все-таки в отношении сельскохозяйственных животных, проводятся другие мероприятия — там все-таки ценность жизни куда ниже, чем у человека. Но тем не менее эта разработка позволит оперативно реагировать на ситуацию, но в ближайшее время именно перспектив применения вакцины я не вижу».

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