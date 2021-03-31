В Краснодаре завершено строительство проблемного ЖК «Авиатор»

Мэрия Краснодара выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Авиатор», который числится проблемным с 2015 года, права дольщиков были восстановлены в том числе благодаря мерам прокурорского реагирования, сообщила прокуратура края.

ЖК «Авиатор» строился с 2011 года с привлечением средств граждан, застройщиком выступало ООО «Стройподряд», первая очередь объекта (три многоквартирных дома) была введена в эксплуатацию в 2015 году. Сроки ввода в эксплуатацию второй очереди ЖК, в которую вложили средства 175 семей дольщиков, неоднократно переносились. Завершение работ осуществлялось силами нового инвестора – ООО «МВ Стил-Юг». При этом, по данным прокуратуры, у застройщика отсутствовали возможности подключения домов к сетям теплоснабжения, в связи с чем прокуратура внесла представление в адрес застройщика. По итогам принятых мер в январе 2021 года был произведен пуск котельной, объект обеспечен нормативным уровнем тепловой энергии, сообщили в прокуратуре края.

Анна Перова, Краснодар