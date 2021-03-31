В Ярославле Лисицын и Грешневиков вышли на митинг за прямые выборы мэра

Сегодня, 31 марта, в Ярославле в сквере недалеко от Октябрьской площади, партия «Справедливая Россия» провела согласованный митинг «За прямые выборы мэров и глав городов Ярославской области», сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель регионального отделения партии Анатолий Каширин.

Митинг состоялся в 17:00 у памятника сотрудникам завода «Красный Маяк». Среди участников митинга были депутат Госдумы Анатолий Грешневиков и бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

Депутат областной думы Сергей Хабибулин рассказал "Ъ-Ярославль", что митинг прошел без эксцессов.

«Мы подавали заявку на проведение митинга численностью менее 50-ти человек. В ходе митинга была принята резолюция за возврат прямых выборов. Копии резолюции мы направим губернатору Ярославской области, председателю правительства Ярославской области и в ярославскую областную думу»,— уточнил господин Хабибулин, добавив, что на митинге присутствовали 45 человек.

Дарья Сабаева