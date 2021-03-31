В порту Кавказ выявлена коррупционная схема

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам краснодарского пограничного управления ФСБ России возбудили уголовное дело о взятке в морском порту Кавказ, задержаны инспектор Роспотребнадзора, а также представитель коммерческой структуры, сообщает СУТ СКР.

По данным следствия, что в феврале текущего года представитель агентирующей компании, действующий в интересах владельца грузового судна, предоставил в санитарно-карантинный пункт морского порта Кавказ документы для получения свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля. По достигнутой договоренности с должностным лицом Роспотребнадзора мужчина передал инспектору денежные средства за составление акта санитарно-карантинного контроля без проведения инспекции грузового судна, а также за составление подложного документа.

Анна Перова, Краснодар