Новый генплан Переславля-Залесского будет оспорен в суде

Новый генеральный план города Переславля-Залесского Ярославской области оспорят в суд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольгу Козлову. По информации пресс-секретаря, иск о признании части генерального плана недействующей, был подан несколькими физическими лицами.

«15 марта 2021 года в Ярославский областной суд поступил административный иск к администрации города Переславль-Залесский, к городской думе о признании генерального плана городского округа недействующим в части. Иск принят к производству»,– цитирует «РИА Новости» госпожу Козлову. Она уточнила, что судебное заседание по иску назначили на 22 апреля.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что новый генплан Переславля-Залесского депутаты гордумы приняли в декабре 2020 года. В генплане были изменены категории земель и видов их разрешенного использования по некоторым участкам. Недовольство новым документом высказывали местные жители и общественники. В частности, они выступали против разрешения застраивать берег Плещеева озера, территории которого частично входят в охранную зону нацпарка «Плещеево озеро».

На одном из заседаний городской думы, в повестке которого было рассмотрение генплана, заявил о своей отставке глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

Антон Антонов