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Петербургский суд признал приложение иеговистов экстремистским

Октябрьский районный суд Петербурга признал приложение «JW Library» международной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (деятельность запрещена в РФ) экстремистским и запретил его распространение на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что через приложение распространяются «экстремистские печатные издания). Авторские права на приложение принадлежат иностранной организации. Суд в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора.

Решение суда будет направлено в Роскомнадзор для последующей блокировки.

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