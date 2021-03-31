Экс-директор МУП «Каневские тепловые сети» осужден за растрату 150 тысяч рублей

В Краснодарском крае осужден экс-директор МУП «Каневские тепловые сети». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы...), сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Установлено, что бывший директор теплосетей с 2017 по 2020 гг. осуществил растрату денежных средств предприятия в размере около 150 тыс. руб. Деньги были необоснованно потрачены на компенсационные выплаты подчиненным работникам. Причем размеры выплат и перечень работников определялись директором самостоятельно.

Суд назначил бывшему главе предприятия наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, обвиняемый возместил ущерб предприятию. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, суд отказал департаменту по надзору в строительной сфере Кубани, который требовал оштрафовать на 100 тыс. руб. застройщика «Краснодар Сити» за нецелевое расходование средств дольщиков в размере 400 млн руб.

Наталья Решетняк