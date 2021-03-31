Ректор МГИМО переизбран на седьмой срок

Наблюдательный совет МГИМО переназначил Анатолия Торкунова на пост ректора университета, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Во исполнение решения президента наблюдательный совет принял решение рекомендовать назначить Анатолия Васильевича Торкунова на должность ректора университета. В этой связи подготовлен и подписан соответствующий приказ»,-— сказал господин Лавров на заседании наблюдательного и попечительского советов МГИМО (цитата по «Интерфаксу»).

Доктор политических наук, академик РАН Анатолий Торкунов занимает пост ректора МГИМО с 1992 года. Он переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.

В октябре 2020 года СМИ сообщали, что Анатолий Торкунов может покинуть пост ректора вуза, поскольку достиг предельного срока пребывания в этой должности, а менять закон под него не планируется. Наиболее вероятным кандидатом на пост ректора называли первого проректора Геннадия Толстопятенко.

Подробности — в материале “Ъ” «Отставка в президенты».