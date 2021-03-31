В Краснодаре ввели в эксплуатацию вторую очередь проблемного ЖК «Авиатор» на 183 квартиры

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодаре ввели вторую очередь проблемного жилого комплекса (ЖК) «Авиатор», расположенного в Почтовом жилом районе на улице Валерия Гассия, 2. Кличи от квартир в новом доме получат 183 человека. Об этом 31 марта 2021 года сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, дом должны были ввести в 2015 году, но застройщик не справился с обязательствами. В результате долгострой включили в единый реестр проблемных объектов. В 2019 году власти региона нашли инвестора ООО «МВ Стил Юг», который завершил строительство.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в 2021 году планируется решить вопрос с 33 проблемными жилыми комплексами. Среди них 15 будут достроены и введены в эксплуатацию, еще по пяти восстановление идет за счет средств федерального фонда защиты прав дольщиков. По трем литерам администрация Краснодара запросила средства фонда. Также по трем литерам кредиторы получат выплаты в процедуре банкротства. По двум литерам сроки обязательств будут продлены. Кроме того, ввод в эксплуатацию пяти литеров запланирован на 2022-2023 гг.

Наталья Решетняк