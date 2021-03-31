«Реал» подаст в суд на молчание

Мадридский «Реал» инициирует судебное разбирательство против испанского врача Эуфемиано Фуэнтеса, который в начале 2000-х годов курировал одну из самых массовых допинг-программ в истории. В этот уикенд Фуэнтес, рассматривавшийся раньше преимущественно в качестве «покровителя» велогонщиков, дал интервью и во время него намекнул на сотрудничество в прошлом с футбольным клубом.

Интервью, которое в воскресенье дал главный герой громкой допинговой истории 15-летней давности — испанский доктор Эуфемиано Фуэнтес, может вылиться в еще одно судебное разбирательство. Как сообщил телеканал La Sexta, мадридский «Реал» намерен подать иск против Фуэнтеса, посчитав, что тот указал на наличие в прошлом связей с медицинским персоналом клуба.

Врач не заявил напрямую о сотрудничестве с «Реалом», однако его поведение во время телеинтервью дало все основания это полагать. Во время беседы журналист Хорди Эволе начал спрашивать Фуэнтеса о том, пользовались ли когда-либо футболисты крупнейших испанских клубов «услугами» врача.

Испанец заявил о том, что никогда не взаимодействовал с «Валенсией» и что дважды участвовал в переговорах с «Барселоной».

Они, по утверждению врача, ни к чему не привели. Тем временем в ответ на вопрос о мадридском «Реале» Фуэнтес замялся, выдержал паузу, а затем решил воздержаться от каких-либо комментариев.

О том, что испанец работал с рядом футболистов, а не только с велогонщиками, Фуэнтес заявил еще в 2006 году, после так называемой операции «Пуэрто». В ходе полицейских рейдов была выявлена целая сеть по распространению допинга среди спортсменов, в центре которой находились как раз доктор Эуфемиано Фуэнтес и директор команды Liberty Seguros Маноло Сайс. Их клиентами, было установлено, являлись около 200 атлетов, из них 58 — профессиональные велогонщики, в том числе несколько — топ-уровня. Велогонки тогда лишись сразу нескольких лидеров — американца Флойда Лэндиса, которого поймали на тестостероне сразу после триумфа на Tour de France в 2006 году, дисквалифицированного на два года Ивана Бассо, а также объявившего о завершении карьеры, не дожидаясь, пока ему предъявят обвинения, Яна Ульриха. На два года был дисквалифицирован испанский велогонщик Алехандро Вальверде.

Фуэнтес был приговорен всего лишь к одному году лишения свободы условно. Такое, казалось бы, мягкое наказание было связано с тем, что в период расцвета деятельности врача допинг еще не считался в Испании уголовно наказуемым деянием.

Доктора обвинили в том, что проводимые им процедуры — «кровяной допинг», то есть переливание спортсменам их собственной крови с целью увеличения выносливости,— негативно влияли на здоровье атлетов.

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установило личности еще 11 спортсменов, которые имели отношение к операции «Пуэрто». Однако в связи с тем, что с момента начала расследования на тот момент прошло уже десять лет, их имена не должны быть обнародованы. Во время воскресного интервью Эуфемиано Фуэнтес заявил об употреблении допинга обладателем олимпийского золота в беге на 1500 м (он победил на Играх в Барселоне в 1992 году) Фермином Качо, который теперь также рассматривает возможность подачи иска против врача. Фуэнтес добавил, что ему известны имена еще нескольких медалистов барселонской Олимпиады, которые также принимали запрещенные препараты. «Если бы я рассказал все, что знаю, это было бы очень вредно для испанского спорта»,— процитировала Фуэнтеса газета Marca.

Екатерина Ремизова