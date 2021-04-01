В Пермском крае не планируется вводить карантин по гриппу и ОРВИ

В Пермском крае не планируется объявлять карантин по гриппу и ОРВИ. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время в Прикамье отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю зафиксировано 17 тыс. случаев инфекции, показатель заболеваемости составил 65,4 на 10 тыс. населения, что на 36,4% ниже эпидемического порога и на 16% ниже уровня предыдущей недели. Случаи гриппа в крае не регистрируются.

В ведомстве пояснили, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация по заболеваемости ОРВИ не требует введения дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе приостановления занятий в учебных заведениях.

«Вместе с тем, считаем целесообразным соблюдение мероприятий, введенных ранее в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией — масочный режим, социальное дистанцирование, усиление дезинфекционного режима, термометрия (“входной контроль”) в учреждениях и образовательных организациях», — отметили в краевом Роспотребнадзоре.