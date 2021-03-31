В Черноземье за сутки выявлено еще 622 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в регионах Черноземья было выявлено 622 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года достигло 222 897.

Выздоровело за сутки 777 человек (всего 213 555), умерло 26 (4 977):

в Белгородской области выявлено 87 новых случаев за сутки (всего с начала 2020 года 34 282), выздоровело 133 человека (всего 32 032), умерло трое (562);

в Воронежской области 204 заболевших (75 155), 204 выздоровевших (69 769), 12 умерших (2 401);

в Курской области 95 заболевших (34 014), 89 выздоровевших (30 772), пятеро умерших (574);

в Липецкой области 85 заболевших (27 606), 170 выздоровевших (24 350), четверо умерших (530);

в Орловской области 62 заболевших (32 432), 61 выздоровевший (29 746), умерших нет (501);

в Тамбовской области 89 заболевших (29 408), 120 выздоровевших (26 886), двое умерших (409).

В целом в РФ за минувшие сутки было выявлено 8 275 новых случаев коронавируса (с начала 2020 года — 4 545 095). Выздоровело за сутки 10 176 человек (4 166 172), умерло 408 (98 850).

Олег Мухин