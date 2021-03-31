В Прикамье возобновляется работа досуговых площадок для пожилых людей

В Пермском крае возобновляют работу площадки, на которых жители региона старшего возраста могут проходить обучающие курсы, заниматься спортом, творчеством и другими видами досуга. Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, это связано с отменой режима самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет.

По данным минсоца Прикамья, в настоящий момент в регионе более 2 тыс. таких площадок с различными активностями. На всех площадках необходимо будет соблюдать предписанные меры предосторожности — масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество людей в группах (в зависимости от типа занятий), проведение дезинфекции, термометрия.

Напомним, 31 марта 2020 года в Пермском крае был введен режим обязательной самоизоляции. Для пожилых людей ограничения действовали практически целый год. В начале марта краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение с 1 апреля отменить режим самоизоляции для жителей 65 лет.