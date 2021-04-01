Чемпиону мира засчитали Lexus

В Красноярске фигурантом уголовного дела о коррупции стал бывший руководитель городского Центра реализации социальных проектов, в прошлом многократный чемпион мира, континента и страны по пауэрлифтингу в весе до 120 кг Максим Бархатов. По версии Следственного комитета РФ (СКР), чиновник за год работы в этой должности заключил со знакомым предпринимателем около сорока контрактов на 60 млн руб. по благоустройству территорий, минуя конкурсные процедуры. Благодарный коммерсант предоставил ему внедорожник Lexus LX570 стоимостью почти 7 млн руб. и топливную карту с ежедневным лимитом бензина 250 литров.



В Красноярске бывший и.о. директора муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов» 39-летний Максим Бархатов задержан по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса. Как рассказала официальный представитель краевого управления СКР Ольга Шаманская, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего чиновника послужили материалы регионального главка МВД России. По версии следствия, с апреля 2019-го по апрель 2020 года он без проведения торгов заключил с фирмами, аффилированными с его знакомым предпринимателем, около 40 муниципальных контрактов по благоустройству вверенных ему территорий на общую сумму 60 млн руб.

Контракты предусматривали вывоз крупногабаритных отходов, услуги по содержанию автопарковок и обслуживанию цветников и клумб. В благодарность за это, говорится в деле, коммерсант приобрел для чиновника новый внедорожник премиум-класса Lexus LX570. Подарок обошелся ему почти в 7 млн руб. Помимо иномарки предприниматель передал чиновнику топливную карту сети АЗС «Газпромнефть» на заправку бензином марок Аи-98 и Аи-100 с ежедневным лимитом 250 литров. Правоохранители выяснили, что с декабря 2019-го по апрель 2020 года по этой карте было отпущено топлива на сумму свыше 100 тыс. руб.

Бывшего чиновника и его знакомого коммерсанта задержали. Первый подозревается в том, что брал взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второй — в том, что давал их (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Обоим грозят тюремные сроки до 15 лет и внушительные штрафы. По местам жительства подследственных силовики провели обыски. Правоохранители решают вопрос о том, какую меру пресечения следует избрать для подозреваемых. О том, признали ли задержанные вину, пока неизвестно.

Максим Бархатов родился в городе Боготоле Красноярского края 31 декабря 1981 года. Он — многократный чемпион мира (этот титул он завоевывал пять раз начиная с 2007 года), Европы и России по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг. В 2011 году на чемпионате мира, который проходил в чешском Пльзене, он установил мировой рекорд. По сумме троеборья взял вес 1072,5 кг. Господин Бархатов закончил Красноярский госуниверситет по специальности «управление спортивной организацией». До прихода на муниципальную службу пауэрлифтер работал инструктором тренажерного зала, инструктором по фитнесу, директором спортивного комплекса. В 2018 году его пригласили на работу в администрацию Ленинского района Красноярска на должность первого заместителя главы. Весной 2019 года начинающему чиновнику доверили городской Центр реализации социальных проектов, но после года руководства учреждением уволили.

Константин Воронов