Кандидатов не ставят на поток На праймериз «Единой России» в Сибири за две недели зарегистрировалось менее 50 человек

С начала приема документов на праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму от сибирских регионов зарегистрировалось менее 50 кандидатов. Многие из них готовы баллотироваться как по списку партии, так и по одномандатному округу. В большинстве регионов оргкомитеты зарегистрировали действующих депутатов Госдумы. Также в праймериз намерены участвовать машинист крана, тренер, выпускающий редактор газеты и врачи. Политологи говорят о низких пока темпах регистрации на праймериз и не исключают принудительного притока традиционных кандидатов — педагогов, воспитателей, пенсионеров, если количество желающих не увеличится.



За две недели со старта регистрации на праймериз «Единой России» перед предстоящими выборами в Госдуму в Сибири зарегистрировалось 47 человек, следует из данных на сайте предварительного голосования. Из них по партспискам намерены пойти 16 человек, по одномандатным округам — 11. Оба варианта рассматривают 20 претендентов. Больше всего кандидатов оргкомитеты зарегистрировали в Кузбассе — 15 и Алтайском крае — восемь. По пять кандидатов в Новосибирской области и Красноярском крае. По трое — в Томской области, Республике Алтай. При этом в качестве кандидатов на праймериз наибольшее число действующих депутатов парламента зарегистрировано в Кузбассе. Среди них — спикер Вячеслав Петров, зампредседателя комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты Тереза Геворгян и председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Михаил Худяков. Также зарегистрированы главврач Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн Андрей Иванов и главврач Кузбасского хосписа Кирилл Сибиль.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 — по партспискам, остальные — по одномандатным округам. Прием документов на праймериз продлится до 29 апреля. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердят на федеральном съезде партии.

В Алтайском крае об участии в праймериз заявили два действующих депутата Госдумы Даниил Бессарабов и Иван Лоор. Намерен выдвигаться в депутаты пенсионер и организатор общественных мероприятий Самат Битенов, 24-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Кирилл Ларионов, а также сотрудник краевого правительства Андрей Щукин.

В Новосибирской области, как ранее сообщал „Ъ-Сибирь“, зарегистрировались действующий депутат парламента Олег Иванинский, депутат Госдумы Дмитрий Савельев, который избирался от ЛДПР, но позже покинул партию, а также советник гендиректора Новосибирского аффинажного завода Александр Борматов.

На праймериз от Красноярского края хотят пойти адвокат Владимир Жданов и директор Красноярского центра соцобслуживания населения Вера Нечаева. Среди кандидатов — три действующих депутата Госдумы: Виктор Зубарев, Раиса Карамзина и Юрий Швыткин.

В Республике Алтай зарегистрировались также депутаты Госдумы действующего созыва — Иван Белеков и Родион Букачаков. Кроме них участвовать в праймериз будет тренер Виталий Уин. От Иркутской области зарегистрировались пока только машинист крана, работающий в ПАО «Русал Братск», Павел Бурнин и главный специалист регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Кононов. В Томске, помимо действующего депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, в праймериз будет участвовать выпускающий редактор газеты «Томские новости» Андрей Остров. В Омской области на праймериз пойдет помощник депутата омского горсовета Евгений Балабанов. В Туве — действующий депутат Госдумы Мерген Ооржак.

Политолог Константин Лукин полагает, что пока качественный состав кандидатов на праймериз указывает на кадровый голод партии власти. «Среди зарегистрированных — действующие депутаты, за плечами которых наработанные ресурсы, и остальные — явно технические кандидаты, не имеющие возможности конкурировать. В такой ситуации, когда результаты внутрипартийного голосования можно считать заранее известными, встает вопрос о легитимности и открытости праймериз»,— считает он. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что «праймериз перестал работать как инструмент, обеспечивающий конкуренцию между кандидатами».

По оценкам Константина Лукина, менее 50 заявок за две недели говорят о низких темпах регистрации. «Если такая тенденция сохранится и дальше, то ближе к финалу мы можем увидеть резкий принудительный приток кандидатов, среди которых появятся традиционные для этого вида голосования педагоги, воспитатели, пенсионеры и различные мелкие предприниматели. Об обновлении состава партии пока также говорить не приходится, что может повлиять на отношение избирателя к такой несменяемости»,— не исключает политолог. В то же время политолог Максим Жаров полагает, что низкие темпы регистрации кандидатов связаны со стартом кампании: «Сейчас большинство претендентов готовят документы, что занимает много времени. Как правило, ближе к концу регистрации, когда большинство уже решило „бумажный“ вопрос, количество желающих увеличивается».

Юлия Сасевич