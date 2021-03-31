За год 1,5 тысячи ярославцев ушли на кредитные каникулы

Год назад, 31 марта 2020 года в стране были введены меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. За это время около 15 тыс. жителей Ярославской области смогли реструктуризировать полученные ранее кредиты, сообщили в пресс-службе Ярославского отделения Банка России. Около 1,5 тыс. жителей региона за это время оформили отсрочку выплаты по кредитам на шесть месяцев, получив так называемые кредитные и ипотечные каникулы.

В пресс-службе отметили, что большая часть заемщиков, обратившихся в кредитные организации, получили снижение долговой нагрузки до уровня, приемлемого для них в условиях пандемии. Ярославцы получали кредитные каникулы или оформляли рассрочку платежей в случае заболеваний самих заемщиков или членов их семей коронавирусом, а также при снижении доходов до уровня, который не позволял вовремя обслуживать задолженность.

За время действия мер поддержки снизили кредитную нагрузку более 1 тыс. ярославских предприятий. Кредиты, выданные ярославским предпринимателям были реструктурированы на общую сумму около 7 млрд руб. 600 предприятий Ярославской области получили право на кредитные каникулы. На шесть месяцев были приостановлены выплаты по кредитам на общую сумму 1 млрд руб.

Самой востребованной мерой поддержки бизнеса в регионе стали кредиты под 2%, по условиям которых предполагалось его полное или частичное списание через год, в случае сохранения определенной доли сотрудников предприятия. Такие кредиты получили 4 тыс. предприятий региона на общую сумму 6 млрд руб. Еще один вид поддержки бизнеса – кредит под 0% на поддержку занятости получили более 750 предприятий области на общую сумму 1 млрд руб.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, меры финансовой поддержки, в том числе, кредитные и ипотечные каникулы, а также собственные банковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, с помощью которых снижали риски дефолта ярославские заемщики - и предприятия и граждане.

«Большинство из них на сегодняшний день восстановили платежеспособность и продолжили исполнять свои обязательства перед кредиторами. Однако мы знаем, что реструктуризация кредитов и займов по-прежнему актуальна для определенной части заемщиков. Поэтому Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года»,— отметил господин Алексеев.

В пресс-службе рассказали, что общероссийская статистика свидетельствует о том, что 72% заемщиков вернулись в графики платежей по истечении кредитных каникул и 74% заемщиков — по окончании других банковских программ реструктуризации займов. Еще 86% заемщиков смогли успешно вернуться к графику платежей после окончания ипотечных каникул. Эти данные получены Банком России в результате опроса, в котором участвовали 76 кредитных организаций.

Антон Антонов