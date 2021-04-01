Дежурный по поисково-спасательным работам в Большом Савино вышел из дела о банкростве

Арбитражный суд ХМАО прекратил производство по делу о банкротстве АО «Авиакомпания «Геликс». Соответствующее сообщение на сайте суда было размещено вчера. Заместитель директора авиакомпании по стратегическому развитию Вадим Балдин сообщил «Ъ-Прикамье», что общество полностью погасило задолженность перед кредитором ООО «Авиатехкомплект». С заявлением о банкротстве «Геликса» общество обратилось в феврале текущего года. Свои требования кредитор мотивировал задолженностью в размере 3,72 млн руб. В рамках обеспечительных мер суд наложил арест на четыре вертолета Ми-8Т, которые базируются в аэропорту «Большое Савино». Сейчас, по словам господина Балдина, обеспечительные меры в отношении указанного имущества сняты.

Авиакомпания «Геликс» была зарегистрирована в Перми в 1991 году. Затем сменила юридический адрес на Екатеринбург, а после на ХМАО. Флот компании составляют шесть вертолетов Ми-8. В Прикамье «Геликс» предоставляет услуги поисково-спасательной службы и является партнером «Роскомоса» в Уральском регионе по проведению поисковых работ.