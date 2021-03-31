Путин, администрация президента и парламент отчитались о доходах

Президент России Владимир Путин, его администрация, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации подали декларации о своих доходах за 2020 год. Как правило, они публикуются спустя две-три недели после подачи.

«Да. Сдали,— ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, поданы ли декларации президентом и сотрудниками Кремля (цитата по ТАСС).— Они будут опубликованы в установленные сроки».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что о своих доходах отчитались все депутаты. «Не позднее чем через 14 рабочих дней декларации будут опубликованы на официальном сайте ГД»,— приводятся его слова на сайте Госдумы. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что декларации о доходах подали все сенаторы. «На сегодняшний день сведения о доходах и имуществе подали все сенаторы. В установленные сроки эта информация будет опубликована на нашем официальном сайте в сети интернет»,— сказал господин Воробьев (цитата по «РИА Новости»).

Государственные служащие должны сдавать сведения о доходах и имуществе до 1 апреля. В 2020 году господин Путин перенес срок предоставления данных до 1 августа. Господин Песков связывал это с распространением коронавируса: по его словам, из-за режима самоизоляции чиновники физически не могли собрать необходимые документы.

В 2019 году Владимир Путин заработал 9 млн 726 тыс. 595 руб. Это на 1,1 млн руб. больше, чем было годом ранее. В начале 2020 года сообщалось, что президенту России принадлежит квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. Кроме того, в его пользовании состояла квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Президент в прошлом году задекларировал два автомобиля: ГАЗ М21 и внедорожник «Нива», а также прицеп «Скиф».