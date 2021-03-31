Власти Башкирии рассматривают несколько площадок для строительства НОЦ

Власти Башкирии рассматривают несколько вариантов площадок под строительство кампуса научно-образовательного центра. Как сообщил сегодня руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на встрече со студентами в Конгресс-холле «Торатау», помимо Демского района Уфы, где, как сообщалось ранее, планируется построить НОЦ, рассматривается также место возле проспекта Юлаева. «Но там есть большие обязательства по расселению», — сказал господин Сидякин. Что касается строительства в Деме, по словам господина Сидякина, власти смущает, что это зона затопления и удаленный от центра район. Третий вариант для размещения кампуса — здание «Ростеха». Первое расположено на улице Аксакова, а второе — на Володарского.

Дарья Кучеренко