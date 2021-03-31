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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронеже возбуждены два уголовных дела о мошенничестве с землей

Воронежская полиция возбудила два уголовных дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при хищении земельных участков площадью более 1 тыс. кв. м, расположенных в Советском и Ленинском районах облцентра. Об этом сообщили в прокуратуре региона, по материалам которой были возбуждены дела.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что злоумышленники ввели в заблуждение филиал областной кадастровой палаты и управление Росреестра и неправомерно зарегистрировали право собственности на участки. Причиненный ущерб государству оценивается более чем в 3 млн руб. Подозреваемых в деле пока нет.

Олег Мухин


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