С труппой «Балета Толстых» будет работать московский хореограф

С коллективом «Балета Толстых» театра «Балет Евгения Панфилова» будет работать московский хореограф Татьяна Чижикова. Об этом сообщает «Новый компаньон». Рабочее название первого проекта труппы под руководством госпожи Чижиковой — «Нежное войско».

Татьяна Чижикова окончила Московскую государственную академию хореографии по специальности «Балетмейстер», магистратуру ГИТИС (кафедра современной хореографии и сценического танца). Работает в проектах и лабораториях как художник современного танца, преподаватель телесных и перформативных практик.

Ранее руководство «Балета Евгения Панфилова» предложило артистам «Балета Толстых» расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми тогда поясняли, что театр «Балет Евгения Панфилова» не прекращает правовые отношения с труппой «Балета Толстых», а собирается сменить ее общую концепцию и название. Позже в театре приняли решение не расторгать трудовые договоры с труппой, а лишь изменить график ее работы.

В конце февраля на сайте сайте change.org была опубликована петиция в поддержку танцевального коллектива. Ее создателем является инициативная группа «Сохраним „Балет Толстых“ в Перми!». На данный момент петицию подписали 159 человек.

Балет Толстых был создан как экспериментальная труппа театра в 1994 году. В танцевальный коллектив набирались женщины весом от 90 кг. В настоящий момент, по информации на сайте театра, труппа состоит из 11 артисток. Репертуар коллектива включает 11 постановок. За одну из них — одноактный балет «Бабы. Год 1945» театр «Балет Евгения Панфилова» в 2001 году получил первую в своей истории «Золотую Маску» в номинации «Новация».