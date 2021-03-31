В Краснодаре состоялся роскошный BENTLEY WEEKEND В минувшие выходные автомобили дилерского центра Bentley Краснодар («КЛЮЧАВТО») оказались в центре внимания гостей в знаковом ресторане столицы Краснодарского края – «Gray Goose» – официальный представитель английской марки Bentley на Юге России познакомил гостей с великолепной новинкой легендарного британского автопроизводителя - New Bentley Bentayga

Участникам мероприятий был представлен не только новый внедорожник New Bentayga V8, но и купе Continental GT категории «pre-owned». Потенциальные владельцы Bentley смогли ближе познакомиться с удивительным миром аристократичного английского бренда.

Сочетание утончённости и динамики в выразительном дизайне экстерьера, высоким мастерством исполнения деталей интерьеров моделей:

«Восхитительный запах салона!» - не скрывая восторг выразился один из гостей мероприятия, Марат М., садясь за руль New Bentayga. Выполненный вручную салон, безупречный интерьер, ставший эталоном для роскошных SUV, в новом Bentayga был модернизирован высококлассными мастерами и получил беспрецедентный набор роскошных материалов Bentley Mulliner.





В новом Bentley Bentayga гармонично сочетаются динамика моделей Gran Turismo, роскошь автомобилей представительского класса, вместительность семейного автомобиля и возможности внедорожника – таким образом, в этом исключительном SUV нашла свое продолжение концепция, заложенная в его предшественнике, – предложить своему владельцу максимально возможную функциональность. Для нового Bentayga предлагается высокопроизводительный бензиновый двигатель V8, оснащенный двумя турбокомпрессорами twin-scroll и обладающий невероятной мощностью и эффективностью. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, он развивает 550 л. с. мощности и 770 Н·м крутящего момента, что обеспечивает производительность, характерную для суперкара. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость Bentayga достигает 290 км/ч.

Новый изысканный Bentayga теперь на российских дорогах – первые автомобили уже переданы клиентам. Теперь автомобиль доступен к заказу в салоне официального дилера Bentley Краснодар («КЛЮЧАВТО»).

Параметры атлетичного Continental GT не менее красноречиво демонстрируют возможности купе на дороге. Двигатель мощностью 635 л. с. и 900 H м крутящего момента позволяет Continental GT набрать скорость 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Компания Bentley Motors

Bentley Motors – самый востребованный в мире бренд роскошных автомобилей. Завод и штаб-квартира компании расположены в городе Крю (Англия). Здесь же сосредоточена вся ее основная деятельность, включая создание дизайнерских решений, научные исследования и разработки, а также проектирование и производство четырех модельных линеек автомобилей: Continental, Flying Spur, Bentayga и Mulsanne.

Уникальность британских брендов роскошных автомобилей, таких как Bentley, заключается в сочетании искусной ручной работы, традиции которой передаются из поколения в поколение, с инженерным опытом и передовыми технологиями. Компания сохранила лучшее наследие британских производителей предметов роскоши. На заводе Bentley в Крю работает около 4000 человек.

Компания КЛЮЧАВТО

КЛЮЧАВТО – один из крупнейших автомобильных холдингов России, который в 2021 году отмечает своё 20-летие.

Сегодня КЛЮЧАВТО является официальным дилером автомобилей таких всемирно известных марок и в настоящее время насчитывает 78 современных автоцентров (64 дилерских центра по продаже новых автомобилей, 13 центров по продаже автомобилей с пробегом) и 26 автомобильных брендов. Обширная дилерская сеть КЛЮЧАВТО представлена автоцентрами в 17 крупных городах страны. В 2019 году заняла 116-ое место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, по версии Forbes.