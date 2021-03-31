Кандидата в депутаты по Новороссийску осудили к реальному сроку заключения

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изменила приговор Октябрьского районного суда Новороссийска и отправила на два года в колонию общего режима старшую медсестру городского перинатального центра. Осужденная была взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Из приговора суда следует, что в июне-августе 2020 года подсудимая, являясь старшей медсестрой перинатального центра и будучи зарегистрированной в качестве кандидата в депутаты городской думы Новороссийска, узнала о том, что главный врач ГБУЗ № 1, также зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты гордумы, предложила ему за 5 млн руб. обеспечить ему присвоение путем подтасовки на одном из избирательных участков результатов выборов. Также она предложила организовать его предвыборную агитацию. Кандидат в депутаты обратился в УФСБ по краю. Женщина была задержана в момент получения денег.

Приговором от 20 января 2021 года 50-летняя жительница Новороссийска была признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судом первой инстанции ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Сторона обвинения не согласилась с приговором и обжаловала его в Краснодарский краевой суд.

Дмитрий Михеенко