Объем экспорта скота на Ставрополье составил $756 тыс. в 2020 году

В 2020 году объем экспорта сельскохозяйственных животных Ставропольского края вырос почти в 10 раз, составив $756 тыс. (318 т), сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

Наибольшую долю в объеме экспорта составили овцы и козы (более 88%). Животных отправляли в Ливан и Южную Осетию. Лошади экспортировались в Монголию и Грузию. «Помимо этого иностранные государства совершали покупки племенного поголовья жеребят. В 2020 году на экспорт с Терского конного завода № 169 были проданы лошади арабской чистокровной породы — 27 жеребят, молодняк ахалтекинской чистокровной породы со Ставропольского конезавода № 170 был отправлен в Германию в количестве пяти голов»,— сказано в сообщении.

Кроме того, в 2020 году в Армению было продано 86 нетелей и четыре ремонтных бычка калмыцкой породы с СПК племзавода «Дружба» Апанасенковского округа.

Наталья Шинкарева