Свердловская область получит из федерального бюджета 1,2 млрд рублей на строительство соцобъектов

Свердловская область получит из федерального бюджета 1,2 млрд руб. Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, соответствующий объем финансирования для строительства 16 социальных объектов утвердил Минстрой РФ.

Строить объекты будут по программе «Стимул». «Она была разработана для создания социальной и транспортной инфраструктуры и позволяет существенно увеличивать темпы жилищного строительства, а также создавать комфортные условия для жизни людей»,— подчеркнули в департаменте информполитики, уточнив, что в Свердловской области программа реализуется в Солнечном и Академическом районах.

«По программе "Стимул" мы строим одну школу, шесть детских садов, несколько участков дорог и очистных сооружений. Уже в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию два детских сада в Академическом и детский сад в Солнечном, участок улицы Чкалова (от улицы Краснолесья до улицы Академика Сахарова), участки улиц Рябинина и Тимофеева-Ресовского»,— отметил замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

По данным регионального правительства, в этом году в Академическом продолжается строительство школы и четырех детсадов, запланировано продление улицы Чкалова (от улицы академика Сахарова до перспективной улицы академика Парина), а также устройство очистных сооружений и моста через реку Патрушиха. В Солнечном в 2021 году продолжится строительство двух детсадов, начнется реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой с перспективой на строительство трамвайной линии и кольца на улице Окружной. В 2022 году в микрорайоне запланирована реконструкция очистных сооружений и участка улицы Лучистой.

Анастасия Реутова