Видеокамеры обеспечат контроль благоустройства

Во время благоустройства общественных территорий Ростовской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на них будут действовать круглосуточные системы видеонаблюдения. Это поможет повысить эффективность контроля работ и избежать срывов сроков их выполнения заказчиками.



В нынешнем году региональный проект «Формирование комфортной городской среды», принятый для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ростовской области, предусматривает благоустройство 126 общественных пространств. Общий объем вложений федерального и областного бюджетов в выполнение этих работ составит около 1,7 млрд руб.

В ходе рабочей поездки в Дубовский, Заветинский, Аксайский, Семикаракорский, Волгодонский и Ремонтненский районы заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов сообщил, что на данный момент благоустройство общественных территорий идет по графику. Во многом этому способствовало то, что соответствующие конкурсы среди подрядчиков были проведены еще в 2020 году. Благодаря этому можно рассчитывать, что работы будут завершены уже в III квартале нынешнего года.

Чтобы сохранить необходимые для соблюдения графиков темпы, на площадках, где идет благоустройство, будет обеспечено круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, отметил Дмитрий Беликов, муниципалитеты и подрядчики должны проанализировать поставщиков оборудования и материалов, чтобы застраховаться от срыва сроков с их стороны, а также синхронизировать свою работу с мероприятиями других национальных проектов.

«Организация современного пространства требует всестороннего анализа социальных, демографических, экономических и градостроительных процессов в контексте конкретных территорий, — подчеркнул замминистра. — На всех объектах уже начались подготовительные работы. В течение двух недель муниципальные образования предоставят в министерство планы работ, подписанные заказчиками и подрядными организациями».

В этом году жители региона смогут выбрать дизайн-проекты территорий, которые планируется благоустроить в 2022 году. В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты этих и других общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Цель всероссийского голосования — вовлечь как можно больше граждан, понимающих реальные потребности своих населенных пунктов, в развитие их инфраструктуры.

Жители Ростовской области смогут выбрать из 114 проектов благоустройства в 55 муниципалитетах. Обсуждение проектов и голосование будут проходить с 26 апреля по 30 мая на сайте 61.gorodsreda.ru.