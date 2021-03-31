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Сбер трансформирует банкоматы

Внедрение инноваций повысило скорость, удобство и безопасность операций в сети устройств самообслуживания.


Как рассказал ТАСС заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев, в минувшем году Сбер продолжил оснащать свою банкоматную сеть принципиально новыми устройствами. Уже 62% банкоматов имеют функцию рециркуляции наличных — они удобнее и быстрее предшественников. За одну операцию устройство позволяет вносить и выдавать до 300 купюр.

Для экономии времени клиентов предусмотрен персональный главный экран, на котором пользователю сразу предлагается снять привычные суммы и провести традиционные для него операции.

Используемые в сети банкоматов технологии помогают быстро решить и частую житейскую проблему: если клиент забыл карту в банкомате, сообщение об этом придет ему на телефон с приглашением забрать карту в офисе Сбера.

Непрерывный путь постоянных улучшений и критического переосмысления каждого элемента устройства позитивно отражается на уровне клиентской удовлетворённости, отметил Сергей Мальцев

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