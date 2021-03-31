В авангарде инноваций

Сбер первым в мире реализовал технологию инкассации банкоматов без открытия сейфа. Это существенно упрощает процесс инкассации, делает его более безопасным и быстрым.



В интервью ТАСС заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев отметил, что за последние годы количество инноваций в таком традиционном виде устройств, как банкоматы, существенно увеличилось.

Два года назад в банкоматной сети Сбербанка было запущено бесконтактное обслуживание, что сделало ее крупнейшей в мире сетью банкоматов с NFC. С «подачи» Сбера вчерашняя инновация сегодня стала стандартом индустрии.

В 2020 году Сбер начал в тестовом режиме внедрять биометрические технологии и разрабатывает новые способы идентификации.

По словам Сергея Мальцева, обновление сети новейшими устройствами, созданными специально под потребности клиентов, будет продолжено. «Помимо технологической начинки и внешнего вида, запланировали также ряд инноваций в интерфейсе, которые ещё больше упростят использование устройств и повысят скорость проведения операций», - сказал топ-менеджер Сбера

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