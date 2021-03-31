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Денис Паслер обсудил будущее реки Урал с казахстанскими коллегами

В Оренбурге совещание по сотрудничеству России и Казахстана в решении экологических вопросов, включая сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки Урал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Совещание проводили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Магзум Мирзагалиев. В рамках мероприятия подписали программу российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий.

В частности, разработана программа взаимодействия по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш. В Оренбуржье в настоящее время ведется реконструкция очистных сооружений в Соль-Илецке и селе Октябрьском. До 2024 года запланирована реконструкция и строительство еще как минимум шести очистных сооружений.

По словам главы Оренбуржья Дениса Паслера, будущее реки Урал впервые обсуждается на уровне министров двух соседних государств.

Андрей Сазонов


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