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МЧС предупредило о сильном ветре в Челябинской области

В Челябинской области ожидается штормовой ветер. По данным регионального гидрометцентра, днем 1 апреля в отдельных районах возможны порывы до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Температура воздуха завтра днем составит +5,+10 градусов Цельсия. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах умеренные.

МЧС предупреждает, что при резких порывах ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

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