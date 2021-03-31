МЧС предупредило о сильном ветре в Челябинской области

В Челябинской области ожидается штормовой ветер. По данным регионального гидрометцентра, днем 1 апреля в отдельных районах возможны порывы до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Температура воздуха завтра днем составит +5,+10 градусов Цельсия. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах умеренные.

МЧС предупреждает, что при резких порывах ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.