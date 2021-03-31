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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Самаре оштрафован автомобилист, севший за руль с годовалой дочкой

Полиция выявила в соцсетях пост с фото жителя Самары, который сел за руль машины, посадил себе на колени дочь 2020 года рождения и проехал с ней по ул. Революционной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Благодаря помощи администрации паблика личность водителя автомобиля 1992 года рождения установлена сотрудниками полиции»,– говорится в сообщении.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения РФ). В итоге мужчина был привлечен к штрафу в размере три тыс. руб. По информации полиции, он провез дочь на машине у себя на коленях по просьбе матери ребенка.

Георгий Портнов


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