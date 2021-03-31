Воронежская кондитерская фабрика увеличила прибыль после сокращения расходов

По итогам 2020 года Воронежская кондитерская фабрика (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры») увеличила чистую прибыль с 24,56 млн руб. годом ранее до 35,8 млн руб. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

Выручка ОАО за тот же период снизилась с 3,19 до 3,05 млрд руб. Себестоимость продаж уменьшилась с 2,84 до 2,7 млрд руб. Коммерческие расходы снизились с 245 до 201 млн руб., управленческие — со 125 до 116 млн руб. В результате прибыль выросла, несмотря на рост прочих расходов (с 61 до 130 млн руб.).

«Предприятие осуществляло деятельность в режиме строжайшей экономии»,— говорится в пояснениях к отчету. Однако макроэкономические факторы, связанные с пандемией, отразились на выручке, констатируют на фабрике.

Олег Мухин