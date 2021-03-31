В Ростовской области от COVID-19 полностью привились более 92,7 тыс. человек

По состоянию на 31 марта в Ростовской области завершили вакцинацию более 92,7 тыс. человек, из которых более 1,8 тыс. из которых за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Всего в регионе прививки от COVID-19 получили более 127,7 тыс. человек.

Напомним, массовая вакцинация началась 18 января. На старте прививочной компании планировалось привить 60% населения региона, то есть более 2 млн человек, в течение трех-четырех месяцев. Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев заявил, что сроки проведения вакцинации будут зависеть от поставок вакцин и от желания жителей Ростовской области сделать прививку.

Наталья Шинкарева